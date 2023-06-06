Посеред дороги у Харкові помер літній чоловік: подробиці

У Слобідському районі Харкова 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частині й він помер.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Повідомлення про подію надійшло 6 червня близько 6:40. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть».