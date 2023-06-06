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Посеред дороги у Харкові помер літній чоловік: подробиці

Події 15:57   06.06.2023
Вікторія Яковенко
Посеред дороги у Харкові помер літній чоловік: подробиці Фото: ГУНП в Харківській області

У Слобідському районі Харкова 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частині й він помер.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Повідомлення про подію надійшло 6 червня близько 6:40. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частині й він помер.".