Посеред дороги у Харкові помер літній чоловік: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
У Слобідському районі Харкова 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частині й він помер.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Повідомлення про подію надійшло 6 червня близько 6:40. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть».
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частині й він помер.".