Понад 170 тіл загиблих на Харківщині ще не ідентифікували – поліція

У Харківській області залишаються неідентифікованими ще 172 тіла загиблих, 79 з них – цивільні люди.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

«Дещо зменшуємо кількість невпізнаних трупів. У нас залишається невпізнаними 172 трупи, з яких 79 – цивільне населення. Однак велика кількість людей виїхали в різні регіони світу і у нас не завжди є можливість відібрати зразки для порівняння ДНК з близькими родичами», – зазначив Тимошко.