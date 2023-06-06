Понад 170 тіл загиблих на Харківщині ще не ідентифікували – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харківській області залишаються неідентифікованими ще 172 тіла загиблих, 79 з них – цивільні люди.
Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.
«Дещо зменшуємо кількість невпізнаних трупів. У нас залишається невпізнаними 172 трупи, з яких 79 – цивільне населення. Однак велика кількість людей виїхали в різні регіони світу і у нас не завжди є можливість відібрати зразки для порівняння ДНК з близькими родичами», – зазначив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:31;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області залишаються неідентифікованими ще 172 тіла загиблих, 79 з них – цивільні люди.".