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Понад 170 тіл загиблих на Харківщині ще не ідентифікували – поліція

Суспільство 13:31   06.06.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Понад 170 тіл загиблих на Харківщині ще не ідентифікували – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

У Харківській області залишаються неідентифікованими ще 172 тіла загиблих, 79 з них – цивільні люди.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

«Дещо зменшуємо кількість невпізнаних трупів. У нас залишається невпізнаними 172 трупи, з яких 79 – цивільне населення. Однак велика кількість людей виїхали в різні регіони світу і у нас не завжди є можливість відібрати зразки для порівняння ДНК з близькими родичами», – зазначив Тимошко.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області залишаються неідентифікованими ще 172 тіла загиблих, 79 з них – цивільні люди.".