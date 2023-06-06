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Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция

Общество 13:31   06.06.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области остаются неидентифицированными еще 172 тела погибших, 79 из них – гражданские люди.

Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Несколько уменьшаем количество неопознанных трупов. У нас остается неопознанными 172 трупа, из которых 79 – гражданское население. Однако большое количество людей уехало в разные регионы мира и у нас не всегда есть возможность отобрать образцы для сравнения ДНК с близкими родственниками», — отметил Тимошко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются неидентифицированными еще 172 тела погибших, 79 из них – гражданские люди.".