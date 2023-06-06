Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция

В Харьковской области остаются неидентифицированными еще 172 тела погибших, 79 из них – гражданские люди.

Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Несколько уменьшаем количество неопознанных трупов. У нас остается неопознанными 172 трупа, из которых 79 – гражданское население. Однако большое количество людей уехало в разные регионы мира и у нас не всегда есть возможность отобрать образцы для сравнения ДНК с близкими родственниками», — отметил Тимошко.