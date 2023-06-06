Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области остаются неидентифицированными еще 172 тела погибших, 79 из них – гражданские люди.
Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Несколько уменьшаем количество неопознанных трупов. У нас остается неопознанными 172 трупа, из которых 79 – гражданское население. Однако большое количество людей уехало в разные регионы мира и у нас не всегда есть возможность отобрать образцы для сравнения ДНК с близкими родственниками», — отметил Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 13:31;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области остаются неидентифицированными еще 172 тела погибших, 79 из них – гражданские люди.".