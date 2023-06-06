Live
  • Вторник 06.06.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🟢

Посреди дороги в Харькове умер пожилой мужчина: подробности

Происшествия 15:57   06.06.2023
Виктория Яковенко
Посреди дороги в Харькове умер пожилой мужчина: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

В Слободском районе Харькова 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на проезжей части и он умер.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило 6 июня около 6:40. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть».

Читайте также: Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Личность не скроется» — Тимошко о вероятном подозреваемом в подрыве курсантов
«Личность не скроется» — Тимошко о вероятном подозреваемом в подрыве курсантов
06.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: станция под водой, затопило зоопарк с животными (видео)
Подрыв Каховской ГЭС: станция под водой, затопило зоопарк с животными (видео)
06.06.2023
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
06.06.2023
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
Проект восстановления от правительства: Циркуны могут убрать из списка
06.06.2023
На Харьковщине погиб ребенок, которого вернули из эвакуации работать в огороде
На Харьковщине погиб ребенок, которого вернули из эвакуации работать в огороде
06.06.2023
Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта
Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта
06.06.2023

Новости по теме:

15:24
«Личность не скроется» — Тимошко о вероятном подозреваемом в подрыве курсантов
15:22
«Есть определенные недостатки», — Терехов о проверках укрытий в Харькове
14:53
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
13:54
На Харьковщине во время проверок почти 250 укрытий были закрыты – Тимошко
13:31
Более 170 тел погибших на Харьковщине еще не идентифицировали — полиция

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Посреди дороги в Харькове умер пожилой мужчина: подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на проезжей части и он умер.".