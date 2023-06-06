Посреди дороги в Харькове умер пожилой мужчина: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Слободском районе Харькова 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на проезжей части и он умер.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило 6 июня около 6:40. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть».
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на проезжей части и он умер.".