Посреди дороги в Харькове умер пожилой мужчина: подробности

В Слободском районе Харькова 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на проезжей части и он умер.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило 6 июня около 6:40. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «внезапная смерть».