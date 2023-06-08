Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників

Про пограбування патрульним повідомили вдень 7 червня. Злочин стався у Харкові на вул. Валентинівській.

“За попердньою інформацією, двоє невідомих нанесли потерпілому тілесні ушкодження та відкритим способом заволоділи грошовими коштами. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Опитавши потерпілого, поліціянти почали шукати нападників. І знайшли двох схожих за описом чоловіків.

“На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі”, – зазначили патрульні.