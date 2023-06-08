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Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників

Події 09:16   08.06.2023
Оксана Горун
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників

Про пограбування патрульним повідомили вдень 7 червня. Злочин стався у Харкові на вул. Валентинівській.

“За попердньою інформацією, двоє невідомих нанесли потерпілому тілесні ушкодження та відкритим способом заволоділи грошовими коштами. Після скоєного чоловіки побігли в невідомому напрямку”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Опитавши потерпілого, поліціянти почали шукати нападників. І знайшли двох схожих за описом чоловіків.

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“На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі”, – зазначили патрульні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пограбування патрульним повідомили вдень 7 червня. Злочин стався у Харкові на вул. Валентинівській".