У Харкові зловили грабіжника

47-річний чоловік увірвався до приватного будинку до свого знайомого в Харкові, побив його та відібрав мобільний.

“23 червня близько 01:40 про злочин до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 повідомив 48–річний чоловік.

Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік“, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нападника затримали протягом кількох годин. Йому повідомили про підозру. Кримінальну справу порушили за статтею “грабіж”.