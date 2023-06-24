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У Харкові зловили грабіжника

Події 11:53   24.06.2023
Оксана Горун
У Харкові зловили грабіжника Фото: ГУНП в Харківській області

47-річний чоловік увірвався до приватного будинку до свого знайомого в Харкові, побив його та відібрав мобільний.

“23 червня близько 01:40 про злочин до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 повідомив 48–річний чоловік.
Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік“, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Затримали грабіжника у Харкові

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Нападника затримали протягом кількох годин. Йому повідомили про підозру. Кримінальну справу порушили за статтею “грабіж”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний чоловік увірвався до приватного будинку до свого знайомого в Харкові, побив його та відібрав мобільний".