У Харкові зловили грабіжника
Фото: ГУНП в Харківській області
47-річний чоловік увірвався до приватного будинку до свого знайомого в Харкові, побив його та відібрав мобільний.
“23 червня близько 01:40 про злочин до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 повідомив 48–річний чоловік.
Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік“, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Нападника затримали протягом кількох годин. Йому повідомили про підозру. Кримінальну справу порушили за статтею “грабіж”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний чоловік увірвався до приватного будинку до свого знайомого в Харкові, побив його та відібрав мобільний".