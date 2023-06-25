49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов

За минувшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина», — рассказал Синегубов.

Под огнем русских оккупантов находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое и другие населенные пункты.