49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов
За минувшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина», — рассказал Синегубов.
Под огнем русских оккупантов находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое и другие населенные пункты.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".