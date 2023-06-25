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49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов

Происшествия 09:11   25.06.2023
Оксана Якушко
49-летний мужчина был ранен в селе Кругляковка на Харьковщине – Синегубов

За минувшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина», — рассказал Синегубов.

Под огнем русских оккупантов находились Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое и другие населенные пункты.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 09:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки враг обстреливал прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".