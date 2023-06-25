49-річного чоловіка поранено у селі Кругляківка на Харківщині – Синєгубов

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У селі Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік», – розповів Синєгубов.

Під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.