49-річного чоловіка поранено у селі Кругляківка на Харківщині – Синєгубов
Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У селі Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік», – розповів Синєгубов.
Під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 09:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".