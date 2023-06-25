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49-річного чоловіка поранено у селі Кругляківка на Харківщині – Синєгубов

Події 09:11   25.06.2023
Оксана Якушко
49-річного чоловіка поранено у селі Кругляківка на Харківщині – Синєгубов

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У селі Кругляківка Куп’янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік», – розповів Синєгубов.

Під вогнем російських окупантів перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.

Читайте також: Синєгубов заявив, що ворог вів штурмові дії на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".