Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут
Завтра, 27 июня, движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№3 (часть 1): разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;
№3 (часть 2): разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «28-й микрорайон» — пр. Героев Сталинграда — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
№6: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;
№19: разворотный круг «602-й микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич»;
№35: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич».
Читайте также: В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 27 июня, движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".