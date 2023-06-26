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Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут

Общество 17:05   26.06.2023
Оксана Якушко
Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут Фото: Харьков транспортный

Завтра, 27 июня, движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3 (часть 1): разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «28-й микрорайон» — пр. Героев Сталинграда — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

№6: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

 

№19: разворотный круг «602-й микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич»;

 

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 27 июня, движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".