Завтра троллейбусы №3, 6, 19, 35 в Харькове временно изменят маршрут

Завтра, 27 июня, движение троллейбусов по пр. Героев Сталинграда, на участке от ул. Троллейбусной до пр. Льва Ландау, не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонта контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3 (часть 1): разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

№3 (часть 2): разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «28-й микрорайон» — пр. Героев Сталинграда — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

№6: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Гагарина — пр. Героев Сталинграда — ул. Троллейбусная — ул. Ньютона — пр. Гагарина — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «Ул. Университетская»;

№19: разворотный круг «602-й микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «Парк «Зустрич».