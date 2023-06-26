Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут
Завтра, 27 червня, руху тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Лева Ландау не буде з 10:00 до 14:00 через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.
№6: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».
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Ви читали новину: «Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 27 червня, руху тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Лева Ландау не буде з 10:00 до 14:00 через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.".