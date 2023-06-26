Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут

Завтра, 27 червня, руху тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Лева Ландау не буде з 10:00 до 14:00 через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так: