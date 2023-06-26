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Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут

Суспільство 17:05   26.06.2023
Оксана Якушко
Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут Фото: Харків транспортний

Завтра, 27 червня, руху тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Лева Ландау не буде з 10:00 до 14:00 через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «28-й мікрорайон» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№6: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 27 червня, руху тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Лева Ландау не буде з 10:00 до 14:00 через ремонт контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.".