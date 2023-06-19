У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці

Рух транспорту по провулку Іскринському у Харкові, на ділянці від вулиці Іскринської до вулиці Стародухівської, буде заборонено з 20 червня по 1 вересня.

Дорогу перекриють у зв’язку з заміною тепломагістралі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений, додали у КП.

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