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У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці

Суспільство 12:49   19.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці

Рух транспорту по провулку Іскринському у Харкові, на ділянці від вулиці Іскринської до вулиці Стародухівської, буде заборонено з 20 червня по 1 вересня.

Дорогу перекриють у зв’язку з заміною тепломагістралі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений, додали у КП.

Читайте також: На два місяці завтра через ремонт перекриють вулицю для транспорту у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 12:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по провулку Іскринському у Харкові, на ділянці від вулиці Іскринської до вулиці Стародухівської, буде заборонено з 20 червня по 1 вересня.".