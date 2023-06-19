В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности
Фото: КП «ХТС»
Движение транспорта по Искринскому переулку в Харькове, на участке от улицы Искринской до улицы Стародуховской, будет запрещено с 20 июня по 1 сентября.
Дорогу перекроют в связи с заменой тепломагистрали, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен, добавили в КП.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по Искринскому переулку в Харькове, на участке от улицы Искринской до улицы Стародуховской, будет запрещено с 20 июня по 1 сентября.".