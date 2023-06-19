В Харькове завтра более чем на два месяца перекроют дорогу: подробности

Движение транспорта по Искринскому переулку в Харькове, на участке от улицы Искринской до улицы Стародуховской, будет запрещено с 20 июня по 1 сентября.

Дорогу перекроют в связи с заменой тепломагистрали, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен, добавили в КП.