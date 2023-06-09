На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
С завтрашнего дня, с 10 июня и по 10 августа 2023 года из-за ремонта перекроют движение транспорта на Павловом Поле, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Движение транспорта перекроют по улице Отакара Яроша, на участке от улицы 23 августа до переулка 23 августа в связи с заменой тепломагистрали.
Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен.
КП «Харьковские тепловые сети» приносят извинения за неудобства.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 16:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня, с 10 июня и по 10 августа 2023 года из-за ремонта перекроют движение транспорта на Павловом Поле, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".