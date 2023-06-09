Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове

Общество 16:55   09.06.2023
Оксана Якушко
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове

С завтрашнего дня, с 10 июня и по 10 августа 2023 года из-за ремонта перекроют движение транспорта на Павловом Поле, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Движение транспорта перекроют по улице Отакара Яроша, на участке от улицы 23 августа до переулка 23 августа в связи с заменой тепломагистрали.

Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен.

КП «Харьковские тепловые сети» приносят извинения за неудобства.

Читайте также: В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
09.06.2023
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
09.06.2023
Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям
Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям
09.06.2023
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
09.06.2023
Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине
Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине
09.06.2023
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
09.06.2023

Новости по теме:

16:55
На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове
16:21
Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка
11:46
На Харьковщине из-за обстрелов есть повреждения электросетей – Укрэнерго
11:43
Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу
11:23
Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На два месяца завтра из-за ремонта перекроют улицу для транспорта в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня, с 10 июня и по 10 августа 2023 года из-за ремонта перекроют движение транспорта на Павловом Поле, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".