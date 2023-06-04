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В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали

Общество 19:30   04.06.2023
Елена Нагорная
В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали

КП «Харьковские тепловые сети» в понедельник, 5 июня, приступает к плановым работам по замене 300 м магистрального трубопровода диаметром 600 мм в Новобаварском районе.

Под проезжей частью в районе Григоровского шоссе старые трубы полностью демонтируют и заменят предызолированными, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на предприятие.

«Это плановые работы, которые позволят обеспечить стабильность работы теплосетей на этом участке магистрали во время отопительного сезона», — отметили в ХТС.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 19:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» в понедельник, 5 июня, приступает к плановым работам по замене 300 м магистрального трубопровода диаметром 600 мм в Новобаварском районе.".