В Новобаварском районе Харькова заменят большой участок тепломагистрали
КП «Харьковские тепловые сети» в понедельник, 5 июня, приступает к плановым работам по замене 300 м магистрального трубопровода диаметром 600 мм в Новобаварском районе.
Под проезжей частью в районе Григоровского шоссе старые трубы полностью демонтируют и заменят предызолированными, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на предприятие.
«Это плановые работы, которые позволят обеспечить стабильность работы теплосетей на этом участке магистрали во время отопительного сезона», — отметили в ХТС.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 19:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» в понедельник, 5 июня, приступает к плановым работам по замене 300 м магистрального трубопровода диаметром 600 мм в Новобаварском районе.".