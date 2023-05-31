Замена 220 км сетей и ремонт поврежденной ракетами ТЭЦ: в ХТС готовятся к зиме
Фото: КП «ХТС»
Харьковские тепловики готовятся к новому отопительному сезону.
В планах до конца октября – 7 крупных объектов, 220 километров сетей, 21 ЦТП, 20 тепловых камер, 14 мобильных котельных. Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
Сейчас коммунальщики уже переклали 50 км сетей. Также, продолжается ремонт ТЭЦ-3, которая пострадала от ударов РФ.
«Завершен первый этап программы по замене запорной арматуры – установлено около 2000 единиц», — добавили в ХТС.
Готовятся под реконструкцию три наиболее поврежденных котельных Северной Салтовки. На сегодня там ведутся демонтажные работы.
«Кроме того, идет подготовка к зиме жилого фонда. Запланировано много капитальных и частичных ремонтов систем ВБС», – рассказали тепловики.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские тепловики готовятся к новому отопительному сезону.".