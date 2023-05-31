Заміна 220 км мереж та ремонт пошкодженої ракетами ТЕЦ: ХТМ готуються до зими

Харківські тепловики готуються до нового опалювального сезону.

В планах до кінця жовтня – 7 великих об’єктів, 220 кілометрів мереж, 21 ЦТП, 20 теплових камер, 14 мобільних котелень. Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Наразі комунальники вже переклали 50 км мереж. Також, триває ремонт ТЕЦ-3, яка зазнала чисельних ударів з боку РФ.

«Завершено перший етап програми по заміні запірної арматури – встановлено близько 2000 одиниць», – додали у ХТМ.

Готуються під реконструкцію три найбільш пошкоджені котельні Північної Салтівки. На сьогодні там ведуться демонтажні роботи.

«Крім того, триває підготовка до зими житлового фонду. Заплановано багато капітальних та часткових ремонтів систем ВБС», – розповіли тепловики.

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