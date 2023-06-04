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У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

Суспільство 19:30   04.06.2023
Олена Нагорна
У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

КП «Харківські теплові мережі» у понеділок, 5 червня, розпочинає планові роботи із заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.

Під проїжджою частиною в районі Григорівського шосе старі труби повністю демонтують та замінять на попередньоізольовані, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на підприємство.

“Це планові роботи, які дозволять забезпечити стабільність роботи тепломереж на цій ділянці магістралі під час опалювального сезону”, – зазначили у ХТМ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» у понеділок, 5 червня, розпочинає планові роботи із заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.".