У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі
КП «Харківські теплові мережі» у понеділок, 5 червня, розпочинає планові роботи із заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.
Під проїжджою частиною в районі Григорівського шосе старі труби повністю демонтують та замінять на попередньоізольовані, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на підприємство.
“Це планові роботи, які дозволять забезпечити стабільність роботи тепломереж на цій ділянці магістралі під час опалювального сезону”, – зазначили у ХТМ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» у понеділок, 5 червня, розпочинає планові роботи із заміни 300 м магістрального трубопроводу діаметром 600 мм у Новобаварському районі.".