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На два місяці завтра через ремонт перекриють вулицю для транспорту у Харкові

Суспільство 16:55   09.06.2023
Оксана Якушко
На два місяці завтра через ремонт перекриють вулицю для транспорту у Харкові

Із завтрашнього дня, від 10 червня та по 10 серпня 2023 року через ремонт перекриють рух транспорту на Павловому Полі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Рух транспорту перекриють по вулиці  Отакара Яроша, на ділянці від вулиці 23 Серпня до провулку 23 Серпня у зв’язку з заміною тепломагістралі.

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.

КП “Харківські теплові мережі” вибачаються через незручності для харків’ян.

Читайте також: У Новобаварському районі Харкова замінять велику ділянку тепломагістралі

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 16:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із завтрашнього дня, від 10 червня та по 10 серпня 2023 року через ремонт перекриють рух транспорту на Павловому Полі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».".