На два місяці завтра через ремонт перекриють вулицю для транспорту у Харкові
Із завтрашнього дня, від 10 червня та по 10 серпня 2023 року через ремонт перекриють рух транспорту на Павловому Полі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
Рух транспорту перекриють по вулиці Отакара Яроша, на ділянці від вулиці 23 Серпня до провулку 23 Серпня у зв’язку з заміною тепломагістралі.
Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.
КП “Харківські теплові мережі” вибачаються через незручності для харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із завтрашнього дня, від 10 червня та по 10 серпня 2023 року через ремонт перекриють рух транспорту на Павловому Полі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».".