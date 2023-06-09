На два місяці завтра через ремонт перекриють вулицю для транспорту у Харкові

Із завтрашнього дня, від 10 червня та по 10 серпня 2023 року через ремонт перекриють рух транспорту на Павловому Полі, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Рух транспорту перекриють по вулиці Отакара Яроша, на ділянці від вулиці 23 Серпня до провулку 23 Серпня у зв’язку з заміною тепломагістралі.

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.

КП “Харківські теплові мережі” вибачаються через незручності для харків’ян.