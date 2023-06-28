Синегубов — о фейках о взятии вагнеровцами Волчанска и боях за Русскую Лозовую
Публикации пропагандистских Telegram-каналов о захвате наемниками ЧВК «Вагнер» города Волчанск Чугуевского района и боях за село Русская Лозовая Харьковского района являются российскими фейками и не соответствуют действительности, подчеркнул начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ситуация на фронте в области полностью контролируется ВСУ, заверил Синегубов издание «Укринформ».
«Для дестабилизации ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины враг периодически пытается вбросить в информпространство фейковую информацию о захвате тех или иных населенных пунктов. Вся эта информация не соответствует действительности. Стоит доверять только сообщениям из официальных источников», — призвал начальник ХОВА.
Он подчеркнул, что под временной оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковщины, и никакого продвижения врага в области нет.
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«Наши защитники надежно удерживают свои позиции и не уступили ни одного сантиметра нашей территории. Враг не отказался от планов захватить Харьковщину и постоянно пытается испытать нашу оборону на прочность, использует диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки улучшить свое тактическое положение встречают решительное сопротивление ВСУ и не имеют успехов. Враг несет потери в живой силе и технике», — отметил Синегубов.
Отметим, что фейки о Волчанске и Русской Лозовой начали появляться в Telegram-каналах 25 июня.
Позже пропагандисты заявили, что «колонны ЧВК «Вагнер», которые шли на Москву, вернули на Белгород и пересекли границу с Харьковской областью», «Волчанск взят» и «идут бои за Русскую Лозовую».
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Публикации пропагандистских Telegram-каналов о захвате наемниками ЧВК «Вагнер» города Волчанск Чугуевского района и боях за село Русская Лозовая Харьковского района являются российскими фейками и не соответствуют действительности, подчеркнул начальник ХОВА Олег Синегубов.".