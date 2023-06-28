Синєгубов – про фейки щодо взяття Вагнером Вовчанська та боїв за Руську Лозову
Публікації пропагандистських телеграм-каналів про захоплення найманцями ПВК “Вагнер” міста Вовчанськ Чугуївського району та бої за село Руська Лозова Харківського району є російськими фейками та не відповідають дійсності, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ситуація на фронті в області повністю контролюється ЗСУ, запевнив Синєгубов видання “Укрінформ”.
“Для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Харківщини ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності. Варто довіряти лише повідомленням з офіційних джерел”, – закликав начальник ХОВА.
Він наголосив, що під тимчасовою окупацією залишаються 29 населених пунктів Харківщини, і жодного просування ворога в області немає.
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“Наші захисники надійно утримують свої позиції та не поступилися жодним сантиметром нашої території. Ворог не відмовився від планів захопити Харківщину та постійно намагається випробувати нашу оборону на міцність, використовує диверсійно-розвідувальні групи. Але усі спроби покращити своє тактичне положення зустрічають рішучий спротив ЗСУ та не мають успіхів. Ворог має втрати в живій силі та техніці”, — сказав Синєгубов.
Зазначимо, що фейки про Вовчанськ та Руську Лозову почали з’являтися у телеграм-каналах 25 червня.
Пізніше пропагандисти заявили, що “колони ПВК “Вагнер”, які йшли на Москву, повернули на Бєлгород і перетнули кордон із Харківською областю”, “Вовчанськ взято” та “йдуть бої за Руську Лозову”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Публікації пропагандистських телеграм-каналів про захоплення найманцями ПВК “Вагнер” міста Вовчанськ Чугуївського району та бої за село Руська Лозова Харківського району є російськими фейками та не відповідають дійсності, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".