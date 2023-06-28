Зеленский вручил награду воину харьковской 92 ОМБр (фото)
Фото: facebook 92 ОМБр
Награду из рук Президента Украины получил командир подразделения CODE 9.2 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Александр Настенко.
«Помните эпические видео с дронов подразделения CODE 9.2.? Методическая и системная работа ребят приносит незаурядные результаты. Их «боевые птички» делают невероятные вещи, утилизируя врага с неба. Незамеченной эта работа не осталась», — прокомментировали награду своего побратима на странице бригады в facebook.
Александр Настенко — командир подразделения CODE 9.2 получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Награду Зеленский вручил во время визита в Донецкую область.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Награду из рук Президента Украины получил командир подразделения CODE 9.2 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Александр Настенко".