Зеленский вручил награду воину харьковской 92 ОМБр (фото)

Награду из рук Президента Украины получил командир подразделения CODE 9.2 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Александр Настенко.

«Помните эпические видео с дронов подразделения CODE 9.2.? Методическая и системная работа ребят приносит незаурядные результаты. Их «боевые птички» делают невероятные вещи, утилизируя врага с неба. Незамеченной эта работа не осталась», — прокомментировали награду своего побратима на странице бригады в facebook.

Александр Настенко — командир подразделения CODE 9.2 получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Награду Зеленский вручил во время визита в Донецкую область.