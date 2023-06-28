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Зеленский вручил награду воину харьковской 92 ОМБр (фото)

Общество 09:32   28.06.2023
Оксана Горун
Зеленский вручил награду воину харьковской 92 ОМБр (фото) Фото: facebook 92 ОМБр

Награду из рук Президента Украины получил командир подразделения CODE 9.2 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Александр Настенко.

«Помните эпические видео с дронов подразделения CODE 9.2.? Методическая и системная работа ребят приносит незаурядные результаты. Их «боевые птички» делают невероятные вещи, утилизируя врага с неба. Незамеченной эта работа не осталась», — прокомментировали награду своего побратима на странице бригады в facebook.

Командир CODE 9.2 Александр Настенко
Фото: facebook 92 ОМБр

Александр Настенко — командир подразделения CODE 9.2 получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Оден Богдана Хмельницкого получил Александр Настенко
Фото: facebook 92 ОМБр

Награду Зеленский вручил во время визита в Донецкую область.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Награду из рук Президента Украины получил командир подразделения CODE 9.2 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко Александр Настенко".