Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)

Нагороду з рук Президента України отримав командир підрозділу CODE 9.2 92 окремої механізованої бригади ім. отамана Івана Сірка Олександр Настенко.

“Пам’ятаєте епічні відео з дронів підрозділу CODE 9.2.? Методична та системна робота хлопців приносить неабиякі результати. Їхні “бойові пташки” роблять неймовірні речі, утилізуючи ворога з неба. Непоміченою ця робота не залишилася”, – прокоментували нагороду свого побратима на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

Олександр Настенко – командир підрозділу CODE 9.2 отримав з рук Президента України Володимира Зеленського орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагороду Зеленський вручив під час візиту до Донецької області.