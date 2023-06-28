Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)
Фото: фейсбук 92 ОМБр
Нагороду з рук Президента України отримав командир підрозділу CODE 9.2 92 окремої механізованої бригади ім. отамана Івана Сірка Олександр Настенко.
“Пам’ятаєте епічні відео з дронів підрозділу CODE 9.2.? Методична та системна робота хлопців приносить неабиякі результати. Їхні “бойові пташки” роблять неймовірні речі, утилізуючи ворога з неба. Непоміченою ця робота не залишилася”, – прокоментували нагороду свого побратима на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.
Олександр Настенко – командир підрозділу CODE 9.2 отримав з рук Президента України Володимира Зеленського орден Богдана Хмельницького III ступеня.
Нагороду Зеленський вручив під час візиту до Донецької області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нагороду з рук Президента України отримав командир підрозділу CODE 9.2 92 окремої механізованої бригади ім. отамана Івана Сірка Олександр Настенко".