Если к октябрю наступление ВСУ будет без успеха, ЕС захочет «заморозить» войну
В ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной. Такое мнение высказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, передает УНИАН из Брюсселя.
Украина за 3-4 месяца должна продемонстрировать значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с рф.
«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с рф, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль», — сказал он.
По словам Ващиковского, в ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной.
«Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы рф вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть», — сказал евродепутат.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной. Такое мнение высказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, передает УНИАН из Брюсселя.".