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Если к октябрю наступление ВСУ будет без успеха, ЕС захочет «заморозить» войну

Мир 16:56   29.06.2023
Оксана Якушко
Если к октябрю наступление ВСУ будет без успеха, ЕС захочет «заморозить» войну

В ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной. Такое мнение высказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, передает УНИАН из Брюсселя.

Украина за 3-4 месяца должна продемонстрировать значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с рф.

«Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с рф, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль», — сказал он.

По словам Ващиковского, в ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной.

«Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы рф вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть», — сказал евродепутат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ЕС до сих пор есть страны, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с рф, чем Украиной. Такое мнение высказал польский евродепутат, представитель в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ян Ващиковский, передает УНИАН из Брюсселя.".