Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
На Купянско-Лиманском направлении Силы обороны Украины имеют успехи в районах поселка Белогоровка и Серебрянского лесничества Луганской области.
Об этом в эфире YouTube-канала Ukrlife.Tv рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
«Луганское направление. По Луганску россияне пытались в последнее время наступать. И в районе Купянска, и в районе Кременной. Но по югу Кременной мы их поджали. То есть, движение их на Торское и Лиман остановилось за счет удара с левого фланга, с юга, со стороны Белогоровки. Мы в районе лесничества хорошо поработали, улучшили свои позиции там, не дали россиянам двигаться. На всей линии фронта, можно сказать, идет положительная динамика», — отметил Свитан.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 09:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении Силы обороны Украины имеют успехи в районах поселка Белогоровка и Серебрянского лесничества Луганской области.".