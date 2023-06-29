Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)

На Купянско-Лиманском направлении Силы обороны Украины имеют успехи в районах поселка Белогоровка и Серебрянского лесничества Луганской области.

Об этом в эфире YouTube-канала Ukrlife.Tv рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Луганское направление. По Луганску россияне пытались в последнее время наступать. И в районе Купянска, и в районе Кременной. Но по югу Кременной мы их поджали. То есть, движение их на Торское и Лиман остановилось за счет удара с левого фланга, с юга, со стороны Белогоровки. Мы в районе лесничества хорошо поработали, улучшили свои позиции там, не дали россиянам двигаться. На всей линии фронта, можно сказать, идет положительная динамика», — отметил Свитан.