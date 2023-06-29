Експерт розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку (відео)
На Куп’янсько-Лиманському напрямку Сили оборони України мають успіхи в районах селища Білогорівка та Серебрянського лісництва Луганської області.
Про це в етері YouTube-каналу Ukrlife.Tv розповів український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.
“Луганський напрямок. По Луганську росіяни намагалися останнім часом наступати. І в районі Куп’янська, і в районі Кремінної. Але на півдні Кремінної ми їх підтиснули. Тобто рух їхній на Торське і Лиман зупинився шляхом удару з лівого флангу, з півдня, з боку Білогорівки. Ми в районі лісництва добре попрацювали, покращили свої позиції там, не дали росіянам рухатися. На всій лінії фронту, можна сказати, йде позитивна динаміка”, – зазначив Світан.
Читайте також: Експерт про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом: не допустить Сирський оточення
Новини за темою:
Ви читали новину: «Експерт розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 09:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку Сили оборони України мають успіхи в районах селища Білогорівка та Серебрянського лісництва Луганської області.".