Експерт розповів про успіхи ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку (відео)

На Куп’янсько-Лиманському напрямку Сили оборони України мають успіхи в районах селища Білогорівка та Серебрянського лісництва Луганської області.

Про це в етері YouTube-каналу Ukrlife.Tv розповів український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.

“Луганський напрямок. По Луганську росіяни намагалися останнім часом наступати. І в районі Куп’янська, і в районі Кремінної. Але на півдні Кремінної ми їх підтиснули. Тобто рух їхній на Торське і Лиман зупинився шляхом удару з лівого флангу, з півдня, з боку Білогорівки. Ми в районі лісництва добре попрацювали, покращили свої позиції там, не дали росіянам рухатися. На всій лінії фронту, можна сказати, йде позитивна динаміка”, – зазначив Світан.