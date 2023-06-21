Експерт про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом: не допустить Сирський оточення

Командування Сухопутних військ ЗСУ не допустить оточення українських військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку, а також покращення там положення росіян.

Таку думку в етері YouTube-каналу Politeka Online висловив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Експерт зазначив, що українські війська у трикутнику Куп’янськ-Лиман-Кремінна стратегічно перебувають у невигідному становищі, оскільки затиснуті між річками Оскіл, Сіверський Донець та Оскільським водосховищем.

“Їм потрібно видавити наші війська чи оточити, видавити наші війська з Лиманського напрямку за Сіверський Донець, за річку Оскіл. Тоді у них буде найкраща оборонна позиція, прикрита Сіверським Дінцем та Осколом. Є ще одне завдання у росіян там. Вони можуть спробувати оточити наші частини у районі лиманського трикутника. Генерал Сирський займається цим питанням. Він минулого року заводив туди наші війська, коли виходили на Куп’янськ і зайняли потім лінію оборони вздовж траси Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Утримуємо, не допустить Сирський оточення, якихось моментів, пов’язаних із покращенням там положення росіянам”, — упевнений Світан.

Посилення росіянами наступальних дій на вказаному напрямку Світан називає прогнозованим.

“Ми чудово розуміли, що це буде. Їм важливо витягнути наші резерви на східний напрямок ближче до Росії… Ті резерви стратегічні, які росіяни палитимуть, вони палитимуть ще й на Луганському напрямку. З воєнного погляду нам це й вигідно”, – додав експерт.