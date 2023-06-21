Не допустит Сырский окружения — эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом
Командование Сухопутных войск ВСУ не допустит окружения украинских войск на Купянско-Лиманском направлении, как и улучшения там положения россиян.
Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Politeka Online украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.
Эксперт отметил, что украинские войска в треугольнике Купянск-Лиман-Кременная стратегически находятся в невыгодном положении, так как зажаты между реками Оскол, Северский Донец и Оскольским водохранилищем.
“Им нужно выдавить наши войска или окружить, выдавить наши войска с Лиманского направления за Северский Донец, за реку Оскол. Тогда у них будет лучшая оборонительная позиция, прикрытая Северским Донцом и Осколом. Есть еще одна задача у россиян там. Они могут попытаться окружить наши части в районе лиманского треугольника. Генерал Сырский занимается этим вопросом. Он в прошлом году заводил туда войска наши, когда выходили на Купянск и заняли потом линию обороны вдоль трассы Купянск-Сватово-Кременная. Удерживаем, не допустит Сырский окружения, каких-то моментов, связанных с улучшением там положения россиян”, — уверен Свитан.
Усиление россиянами наступательных действий на указанном направлении эксперт называет прогнозируемым.
“Мы прекрасно понимали, что это будет. Им важно вытащить наши резервы на восточное направление ближе к России… Те резервы стратегические, которые россияне будут палить, они будут палить еще и на Луганском направлении. С военной точки зрения нам это и выгодно”, — добавил Свитан.
Читайте также: Имитируют эпическое наступление — аналитик о событиях на Купянском направлении
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не допустит Сырский окружения — эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сухопутных войск ВСУ не допустит окружения украинских войск на Купянско-Лиманском направлении, как и улучшения там положения россиян.".