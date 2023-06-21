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Не допустит Сырский окружения — эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом

Политика 21:27   21.06.2023
Елена Нагорная
Не допустит Сырский окружения — эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом

Командование Сухопутных войск ВСУ не допустит окружения украинских войск на Купянско-Лиманском направлении, как и улучшения там положения россиян.

Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала Politeka Online украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Эксперт отметил, что украинские войска в треугольнике Купянск-Лиман-Кременная стратегически находятся в невыгодном положении, так как зажаты между реками Оскол, Северский Донец и Оскольским водохранилищем.

“Им нужно выдавить наши войска или окружить, выдавить наши войска с Лиманского направления за Северский Донец, за реку Оскол. Тогда у них будет лучшая оборонительная позиция, прикрытая Северским Донцом и Осколом. Есть еще одна задача у россиян там. Они могут попытаться окружить наши части в районе лиманского треугольника. Генерал Сырский занимается этим вопросом. Он в прошлом году заводил туда войска наши, когда выходили на Купянск и заняли потом линию обороны вдоль трассы Купянск-Сватово-Кременная. Удерживаем, не допустит Сырский окружения, каких-то моментов, связанных с улучшением там положения россиян”, — уверен Свитан.

Усиление россиянами наступательных действий на указанном направлении эксперт называет прогнозируемым.

“Мы прекрасно понимали, что это будет. Им важно вытащить наши резервы на восточное направление ближе к России… Те резервы стратегические, которые россияне будут палить, они будут палить еще и на Луганском направлении. С военной точки зрения нам это и выгодно”, — добавил Свитан.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сухопутных войск ВСУ не допустит окружения украинских войск на Купянско-Лиманском направлении, как и улучшения там положения россиян.".