Имитируют эпическое наступление — аналитик о событиях на Купянском направлении

Российские оккупанты активизировались на востоке Украины, в том числе на Купянском направлении — в надежде оттянуть туда часть украинских сил с юга. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

На востоке Украины происходит активизация противника, сообщил Коваленко.

«В Луганской области на сегодняшний день — одна из наиболее боеспособных группировок РОВ (российских оккупационных войск — Ред.), с, на удивление, наиболее приближенной к штатной комплектацией подразделений. И на то есть причины, ведь в мозжечке командования РОВ еще в конце 2022 года вынашивалась идея об «ответном ударе» по Харьковской области», — отметил обозреватель «Информационного сопротивления».

По его мнению, в планы российского командования входил резкий рывок от трассы Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое) к левому берегу Оскола с захватом Лимана и Купянска. Эти планы хотели реализовать еще зимой, но наступление «захлебнулось» на самом старте.

«Причиной тому, что «рывок» прервался, были Силы обороны Украины, которые были готовы к отражению данной рефлексии. К тому же, наступление РОВ должно было осуществляться с открытых позиций, в то время как вся оборона СОУ (Сил обороны Украины — Ред.) построена на закрытых позициях», — объяснил Коваленко.

Начало украинского контрнаступления на юге сейчас заставляет оккупантов вновь активизироваться в Луганской области — вблизи Харьковщины.

«Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса. По задумке командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянут часть сил из Запорожской и Донецкой области для усиления своей обороны на востоке, что позволит оккупантам устоять на юге», — считает обозреватель.

Однако, по его мнению, шансов добиться желаемого у врага нет. Зимний «рывок» армии РФ в этом направлении Силы обороны Украины сорвали, так как были к нему готовы. И необходимый ресурс для купирования вражеских атак на Купянском направлении есть и сейчас.

«То есть, рефлексия РОВ на востоке — только ради рефлексии. С другой стороны, такая рефлексия, в некотором смысле, ослабляет целостность обороны самих же РОВ на плацдарме, а также вынуждает растрачивать дефицитный ресурс. А потому, не исключено, что тут, по итогу данных действий, РОВ сами себя же загоняют в ловушку», — подытожил Александр Коваленко.