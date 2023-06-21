Імітують епічний наступ – аналітик про події на Куп’янському напрямку

Російські окупанти активізувалися на сході України, у тому числі на Куп’янському напрямку – сподіваючись відтягнути туди частину українських сил з півдня. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

На сході України відбувається активізація противника, повідомив Коваленко.

“У Луганській області на сьогоднішній день – одне з найбільш боєздатних угруповань РОВ (російських окупаційних військ – Ред.), з, на диво, найбільш наближеною до штатної комплектації підрозділів. І на те є причини, адже в мозочку командування РОВ ще наприкінці 2022 року виношувалась ідея про “удар у відповідь” по Харківській області”, – зазначив оглядач “Інформаційного спротиву”.

На його думку, до планів російського командування входив різкий ривок від траси Р-66 (Кремінна-Сватове-Троїцьке) до лівого берега Осколу із захопленням Лимана та Куп’янська. Ці плани хотіли реалізувати ще взимку, але наступ “захлинувся” на самому старті.

“Причиною того, що “ривок” перервався, були Сили оборони України, які були готові до відбиття цієї рефлексії. До того ж наступ РОВ мав здійснюватися з відкритих позицій, у той час, як вся оборона СОУ (Сил оборони України – Ред.) побудована на закритих позиціях”, – пояснив Коваленко.

Початок українського контрнаступу на півдні зараз змушує окупантів знову активізуватися на Луганщині – поблизу Харківщини.

“Інтенсифікація бойових дій уздовж усієї Р-66 імітує епічний наступ для відволікання уваги на цю ділянку та відтягування ресурсу. За задумом командування РОВ, СОУ, побоюючись прориву до Лимана та Куп’янська, відтягне частину сил із Запорізької та Донецької області для посилення своєї оборони на сході, що дозволить окупантам встояти на півдні”, – вважає оглядач.

Однак, на його думку, шансів досягти бажаного у ворога немає. Зимовий “ривок” армії РФ у цьому напрямку Сили оборони України зірвали, оскільки були готові до нього. І необхідний ресурс для зупинення ворожих атак на Куп’янському напрямку є й зараз.

“Тобто, рефлексія РОВ на сході – тільки заради рефлексії. З іншого боку, така рефлексія, в деякому сенсі, послаблює цілісність оборони самих РОВ на плацдармі, а також змушує витрачати дефіцитний ресурс. А тому, не виключено, що тут, за результатом цих дій, РОВ самі себе ж заганяють у пастку”, – підсумував Олександр Коваленко.