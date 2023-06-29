Якщо до жовтня наступ ЗСУ буде без успіху, ЄС захоче “заморозити” війну
У ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з рф, ніж Україною. Таку думку висловив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє УНІАН із Брюсселя.
Україна за 3-4 місяці має продемонструвати значні успіхи на фронті. Інакше Європа наполягатиме на заморожуванні конфлікту та на початку переговорів із рф.
“Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас до заморожування конфлікту та старту переговорів із рф, як це було 2015 року. Це моя песимістична думка”, – сказав він.
За словами Ващиковського, в ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з рф, ніж Україною.
“Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб рф повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта”, – сказав євродепутат.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з рф, ніж Україною. Таку думку висловив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє УНІАН із Брюсселя.".