Якщо до жовтня наступ ЗСУ буде без успіху, ЄС захоче “заморозити” війну

У ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з рф, ніж Україною. Таку думку висловив польський євродепутат, представник у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський, повідомляє УНІАН із Брюсселя.

Україна за 3-4 місяці має продемонструвати значні успіхи на фронті. Інакше Європа наполягатиме на заморожуванні конфлікту та на початку переговорів із рф.

“Я вважаю, у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа почне підштовхувати вас до заморожування конфлікту та старту переговорів із рф, як це було 2015 року. Це моя песимістична думка”, – сказав він.

За словами Ващиковського, в ЄС досі є країни, які більше зацікавлені у співпраці з рф, ніж Україною.

“Більшості європейських країн, таких як Німеччина та Франція, Україна не потрібна. Їм потрібно, щоб рф повернулася у світову економіку. Їм потрібен російський газ, нафта”, – сказав євродепутат.