На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Староверовка Красноградского района 43-летний мужчина избил свою жену. От полученных травм она погибла на месте.
Информация о преступлении поступила 28 июня около 18.00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летней женщины с многочисленными гематомами, ушибами и синяками на лице.
Полицейские установили, что преступление во время конфликта совершил мужчина погибшей.
Нападавшего задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Староверовка Красноградского района 43-летний мужчина избил свою жену. От полученных травм она погибла на месте.".