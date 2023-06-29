Live
  • Четверг 29.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену

Происшествия 15:14   29.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Староверовка Красноградского района 43-летний мужчина избил свою жену. От полученных травм она погибла на месте.

Информация о преступлении поступила 28 июня около 18.00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летней женщины с многочисленными гематомами, ушибами и синяками на лице.

Полицейские установили, что преступление во время конфликта совершил мужчина погибшей.

Нападавшего задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления.

Читайте также: В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
29.06.2023
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
29.06.2023
Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
29.06.2023
Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
29.06.2023
Синегубов: о фейках о взятии вагнеровцами Волчанска и боях за Русскую Лозовую
Синегубов: о фейках о взятии вагнеровцами Волчанска и боях за Русскую Лозовую
28.06.2023
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен
29.06.2023

Новости по теме:

15:44
На Харьковщине трактор наехал на боеприпас: водитель не травмировался — ГСЧС
15:14
На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену
14:26
В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей
13:20
«Развела» иностранца на 13 тыс долларов: на Харьковщине поймали аферистку
12:45
Кишечные палочки и фекалии: где купаться на Харьковщине опасно (карта)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Староверовка Красноградского района 43-летний мужчина избил свою жену. От полученных травм она погибла на месте.".