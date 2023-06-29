На Харьковщине мужчина во время ссоры до смерти избил свою жену

В селе Староверовка Красноградского района 43-летний мужчина избил свою жену. От полученных травм она погибла на месте.

Информация о преступлении поступила 28 июня около 18.00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летней женщины с многочисленными гематомами, ушибами и синяками на лице.

Полицейские установили, что преступление во время конфликта совершил мужчина погибшей.

Нападавшего задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления.

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