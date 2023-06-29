В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей
Фото: ГУНП в Харьковской области
35-летний харьковчанин по меньшей мере 9 раз совершил кражи автомобильных аккумуляторов в Салтовском районе.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. К правоохранителям поступило несколько обращений по поводу преступлений от владельцев автомобилей, которые в ночное время оставляли припаркованными возле домов транспортные средства.
Полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, уже неоднократно осужденный за имущественные преступления.
Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас он находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний харьковчанин по меньшей мере 9 раз совершил кражи автомобильных аккумуляторов в Салтовском районе.".