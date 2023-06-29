В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей

35-летний харьковчанин по меньшей мере 9 раз совершил кражи автомобильных аккумуляторов в Салтовском районе.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. К правоохранителям поступило несколько обращений по поводу преступлений от владельцев автомобилей, которые в ночное время оставляли припаркованными возле домов транспортные средства.

Полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, уже неоднократно осужденный за имущественные преступления.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас он находится в СИЗО.