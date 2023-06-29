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В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей

Общество 14:26   29.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей Фото: ГУНП в Харьковской области

35-летний харьковчанин по меньшей мере 9 раз совершил кражи автомобильных аккумуляторов в Салтовском районе.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. К правоохранителям поступило несколько обращений по поводу преступлений от владельцев автомобилей, которые в ночное время оставляли припаркованными возле домов транспортные средства.

Полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина, уже неоднократно осужденный за имущественные преступления.

Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 14:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний харьковчанин по меньшей мере 9 раз совершил кражи автомобильных аккумуляторов в Салтовском районе.".