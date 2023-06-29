У Харкові піймали серійного крадія акумуляторів з автомобілів
Фото: ГУНП в Харківській області
35-річний харків’янин щонайменше 9 разів вчинив крадіжки автомобільних акумуляторів у Салтівському районі.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. До правоохоронців надійшло кілька звернень щодо злочинів від власників автівок, які у нічний час залишали припаркованими біля будинків транспортні засоби.
Поліцейські переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили зловмисника. Ним виявився 35-річний чоловік, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Наразі він перебуває у СІЗО.
Читайте також: Квартирний злодій у Харкові потрапив на камеру, коли ніс вкрадений телевізор
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові піймали серійного крадія акумуляторів з автомобілів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний харків’янин щонайменше 9 разів вчинив крадіжки автомобільних акумуляторів у Салтівському районі.".