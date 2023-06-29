У Харкові піймали серійного крадія акумуляторів з автомобілів

35-річний харків’янин щонайменше 9 разів вчинив крадіжки автомобільних акумуляторів у Салтівському районі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. До правоохоронців надійшло кілька звернень щодо злочинів від власників автівок, які у нічний час залишали припаркованими біля будинків транспортні засоби.

Поліцейські переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили зловмисника. Ним виявився 35-річний чоловік, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Порушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину. Наразі він перебуває у СІЗО.