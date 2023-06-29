На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину

У селі Старовірівка Красноградського району 43-річний чоловік побив свою дружину. Від отриманих травм вона померла на місці.

Інформація про злочин надійшла 28 червня близько 18:00, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. На місці події правоохоронці знайшли тіло 36-річної жінки з численними гематомами, забоями та синцями на обличчі.

Поліцейські встановили, що злочин під час конфлікту скоїв чоловік загиблої.

Нападника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Читайте також: У Харкові піймали серійного крадія акумуляторів з автомобілів