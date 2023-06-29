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На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину

Події 15:14   29.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину Фото: ГУНП в Харківській області

У селі Старовірівка Красноградського району 43-річний чоловік побив свою дружину. Від отриманих травм вона померла на місці.

Інформація про злочин надійшла 28 червня близько 18:00, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. На місці події правоохоронці знайшли тіло 36-річної жінки з численними гематомами, забоями та синцями на обличчі.

Поліцейські встановили, що злочин під час конфлікту скоїв чоловік загиблої.

Нападника затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Старовірівка Красноградського району 43-річний чоловік побив свою дружину. Від отриманих травм вона померла на місці.".