Пожар из-за обстрела и удар по селу на Купянщине с раненой — сводка ГСЧС
В течение суток на Харьковщине чрезвычайники тушили один пожар, вызванный вражеским обстрелом, сообщают в облуправлении ГСЧС. Однако где и когда — не указывают.
В 10:42 28 июня спасатели выезжали на обследование территорию в селе Куриловка Купянского района после обстрела.
«Ракета попала во двор частных домовладений. В результате обстрела получила осколочное ранение головы женщина 1953 года рождения, она была госпитализирована в Купянскую городскую больницу», — пишут чрезвычайники.
Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 93 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 08:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине чрезвычайники тушили один пожар, вызванный вражеским обстрелом, сообщают в облуправлении ГСЧС. Однако где и когда — не указывают.".