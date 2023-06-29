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Пожар из-за обстрела и удар по селу на Купянщине с раненой — сводка ГСЧС

Происшествия 08:17   29.06.2023
Елена Нагорная
Пожар из-за обстрела и удар по селу на Купянщине с раненой — сводка ГСЧС

В течение суток на Харьковщине чрезвычайники тушили один пожар, вызванный вражеским обстрелом, сообщают в облуправлении ГСЧС. Однако где и когда — не указывают.

В 10:42 28 июня спасатели выезжали на обследование территорию в селе Куриловка Купянского района после обстрела.

«Ракета попала во двор частных домовладений. В результате обстрела получила осколочное ранение головы женщина 1953 года рождения, она была госпитализирована в Купянскую городскую больницу», — пишут чрезвычайники.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 93 взрывоопасных предмета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 08:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине чрезвычайники тушили один пожар, вызванный вражеским обстрелом, сообщают в облуправлении ГСЧС. Однако где и когда — не указывают.".