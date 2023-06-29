Пожар из-за обстрела и удар по селу на Купянщине с раненой — сводка ГСЧС

В течение суток на Харьковщине чрезвычайники тушили один пожар, вызванный вражеским обстрелом, сообщают в облуправлении ГСЧС. Однако где и когда — не указывают.

В 10:42 28 июня спасатели выезжали на обследование территорию в селе Куриловка Купянского района после обстрела.

«Ракета попала во двор частных домовладений. В результате обстрела получила осколочное ранение головы женщина 1953 года рождения, она была госпитализирована в Купянскую городскую больницу», — пишут чрезвычайники.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 93 взрывоопасных предмета.