Пожежа через обстріл і удар по селу на Куп’янщині з пораненою – зведення ДСНС

Протягом доби на Харківщині надзвичайники гасили одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Однак де і коли – не вказують.

О 10:42 28 червня рятувальники виїжджали на обстеження території в селі Курилівка Куп’янського району після обстрілу.

“Ракета влучила на подвір’я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови жінка 1953 року народження, її було ушпиталено в Куп’янську міську лікарню”, – пишуть надзвичайники.

Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.