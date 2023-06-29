Пожежа через обстріл і удар по селу на Куп’янщині з пораненою – зведення ДСНС
Протягом доби на Харківщині надзвичайники гасили одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Однак де і коли – не вказують.
О 10:42 28 червня рятувальники виїжджали на обстеження території в селі Курилівка Куп’янського району після обстрілу.
“Ракета влучила на подвір’я приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення голови жінка 1953 року народження, її було ушпиталено в Куп’янську міську лікарню”, – пишуть надзвичайники.
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 08:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині надзвичайники гасили одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом, повідомляють в облуправлінні ДСНС. Однак де і коли – не вказують.".