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Из Харькова за неделю вывезли 37 тысяч кубометров мусора

Общество 18:14   30.06.2023
Оксана Якушко
Из Харькова за неделю вывезли 37 тысяч кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 22 по 28 июня вывезло 37 тыс. куб. м бытовых отходов.

Как сообщили на предприятии, было вывезено 29,8 тыс. куб. м ТБО и 7,1 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, проведение профилактической работы по уменьшению случаев образования стихийных свалок дает результаты.

«Работники предприятия зафиксировали меньше попыток несанкционированного сброса бытовых отходов, хотя редкие случаи по-прежнему имеют место», — отметил он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 18:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 22 по 28 июня вывезло 37 тыс. куб. м бытовых отходов.".