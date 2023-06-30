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З Харкова за тиждень вивезли 37 тисяч кубометрів сміття

Суспільство 18:14   30.06.2023
Оксана Якушко
З Харкова за тиждень вивезли 37 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 22 по 28 червня вивезло 37 тис. куб. м побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 29,8 тис. куб. м ТПВ та 7,1 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, проведення профілактичної роботи щодо зменшення випадків утворення стихійних звалищ дає результати.

«Працівники підприємства зафіксували менше спроб несанкціонованого скидання побутових відходів, хоча поодинокі випадки, як і раніше, мають місце», – зазначив він.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 18:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 22 по 28 червня вивезло 37 тис. куб. м побутових відходів.".