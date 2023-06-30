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Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке

Общество 12:45   30.06.2023
Елена Нагорная
Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харькове подрядчика подозревают в присвоении 950 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в Салтовском районе.

Договор подряда на текущий ремонт был заключен между коммунальным предприятием и фирмой в апреле 2019 года, сообщает Харьковская облпрокуратура.

По версии следствия, директор предприятия-подрядчика, достоверно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, внес ложные сведения в официальные документы, завысив объем и стоимость работ.

Обвинительный акт в отношении директора по фактам внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины) направлен в суд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подрядчика подозревают в присвоении 950 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в Салтовском районе.".