Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке

В Харькове подрядчика подозревают в присвоении 950 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в Салтовском районе.

Договор подряда на текущий ремонт был заключен между коммунальным предприятием и фирмой в апреле 2019 года, сообщает Харьковская облпрокуратура.

По версии следствия, директор предприятия-подрядчика, достоверно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, внес ложные сведения в официальные документы, завысив объем и стоимость работ.

Обвинительный акт в отношении директора по фактам внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины) направлен в суд.