Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке
В Харькове подрядчика подозревают в присвоении 950 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в Салтовском районе.
Договор подряда на текущий ремонт был заключен между коммунальным предприятием и фирмой в апреле 2019 года, сообщает Харьковская облпрокуратура.
По версии следствия, директор предприятия-подрядчика, достоверно зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, внес ложные сведения в официальные документы, завысив объем и стоимость работ.
Обвинительный акт в отношении директора по фактам внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, присвоения чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины) направлен в суд.
Читайте также: Провел ремонт «на бумаге»: чиновник Лозовского горсовета растратил 350 тыс грн
Новости по теме:
Вы читали новость: «Почти миллион гривен «разбазарили» на ремонте многоэтажки на Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 12:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подрядчика подозревают в присвоении 950 тысяч гривен на ремонте многоквартирного дома в Салтовском районе.".