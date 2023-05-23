Провел ремонт «на бумаге»: чиновник Лозовского горсовета растратил 350 тыс грн

На Харьковщине разоблачили чиновника Лозовского городского совета, который нанес ущерб почти на 350 тыс. грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, осенью 2021 года чиновник организовал проведение госзакупки услуг по текущему ремонту жилого дома в одном из сел Лозовского района. При этом подозреваемый достоверно знал, что указанные работы уже были проведены коммунальным предприятием за собственные средства.

Победителем закупки признали ООО, с которым был заключен соответствующий договор. В дальнейшем чиновник принял от подрядчика акт выполненных работ с недостоверными сведениями о якобы выполненном ремонте.

На основании этого документа на счет подрядчика было перечислено почти 350 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб Лозовскому горсовету, добавили в прокуратуре.

Чиновнику сообщили о подозрении по фактам растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в больших размерах, и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ)

Ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.