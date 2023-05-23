Провів ремонт “на папері”: чиновник Лозівської міськради розтратив 350 тис грн
На Харківщині викрили посадовця Лозівської міської ради, який завдав збитків на майже 350 тис. грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, восени 2021 року посадовець організував проведення держзакупівлі послуг з поточного ремонту житлового будинку в одному із сіл Лозівського району. При цьому підозрюваний знав, що зазначені роботи раніше вже були проведені комунальним підприємством за власні кошти.
Переможцем закупівлі визнали ТОВ, з яким було укладено відповідний договір. Надалі посадовець прийняв від підрядника акт виконаних робіт з недостовірними відомостями про нібито виконаний ремонт.
На підставі цього документа на рахунок підрядника було перераховано майже 350 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Лозівській міськраді, додали в прокуратурі.
Посадовцю повідомили про підозру за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої у великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).
Йому загрожує до 8 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили посадовця Лозівської міської ради, який завдав збитків на майже 350 тис. грн.".