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Майже мільйон гривень “розбазарили” на ремонті багатоповерхівки на Салтівці

Суспільство 12:45   30.06.2023
Олена Нагорна
Майже мільйон гривень “розбазарили” на ремонті багатоповерхівки на Салтівці

У Харкові підрядника підозрюють у привласненні 950 тисяч гривень на ремонті багатоквартирного будинку в Салтівському районі.

Договір підряду на поточний ремонт був укладений між комунальним підприємством та фірмою у квітні 2019 року, повідомляє Харківська облпрокуратура.

За версією слідства, директор підприємства-підрядника, достовірно знаючи, що виконані роботи не відповідають проєктно-кошторисній документації, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяг і вартість робіт.

Обвинувальний акт стосовно директора за фактами внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України) направлений до суду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підрядника підозрюють у привласненні 950 тисяч гривень на ремонті багатоквартирного будинку в Салтівському районі.".