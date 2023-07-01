В Харькове легковушка перевернулась на крышу: водитель пострадал (фото)

В Немышлянском районе произошло ДТП: водитель «МG 5» не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу.

Сообщения об аварии поступило 1 июля около 13:40, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате аварии пострадал 31-летний водитель. Его госпитализировали.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства», – отметили в полиции.