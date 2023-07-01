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В Харькове легковушка перевернулась на крышу: водитель пострадал (фото)

Происшествия 16:53   01.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове легковушка перевернулась на крышу: водитель пострадал (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Немышлянском районе произошло ДТП: водитель «МG 5» не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу.

Сообщения об аварии поступило 1 июля около 13:40, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате аварии пострадал 31-летний водитель. Его госпитализировали.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства», – отметили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе произошло ДТП: водитель «МG 5» не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу.".