В Харькове легковушка перевернулась на крышу: водитель пострадал (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Немышлянском районе произошло ДТП: водитель «МG 5» не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу.
Сообщения об аварии поступило 1 июля около 13:40, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате аварии пострадал 31-летний водитель. Его госпитализировали.
«Решается вопрос об открытии уголовного производства», – отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе произошло ДТП: водитель «МG 5» не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу.".