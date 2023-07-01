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У Харкові легковик перекинувся на дах: водій постраждав (фото)

Події 16:53   01.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові легковик перекинувся на дах: водій постраждав (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Немишлянському районі сталася ДТП: водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся на дах.

Повідомлення про аварію надійшло 1 липня близько 13:40, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждав 31-річний водій. Його шпиталізували.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – зазначили у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 16:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі сталася ДТП: водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся на дах.".