У Харкові легковик перекинувся на дах: водій постраждав (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Немишлянському районі сталася ДТП: водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся на дах.
Повідомлення про аварію надійшло 1 липня близько 13:40, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок аварії постраждав 31-річний водій. Його шпиталізували.
«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі сталася ДТП: водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся на дах.".