У Харкові легковик перекинувся на дах: водій постраждав (фото)

У Немишлянському районі сталася ДТП: водій «МG 5» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся на дах.

Повідомлення про аварію надійшло 1 липня близько 13:40, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждав 31-річний водій. Його шпиталізували.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – зазначили у поліції.