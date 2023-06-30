ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню

30 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю мотоцикла. 25-річного водія двоколісного транспорту доправили в лікарню з численними переломами.

Попередньо встановлено, що водій Honda CBR 600F врізався в автомобіль Subaru Legacy під час його обгону, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області