ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню
30 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю мотоцикла. 25-річного водія двоколісного транспорту доправили в лікарню з численними переломами.
Попередньо встановлено, що водій Honda CBR 600F врізався в автомобіль Subaru Legacy під час його обгону, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 15:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю мотоцикла. 25-річного водія двоколісного транспорту доправили в лікарню з численними переломами.".