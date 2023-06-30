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ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню

Події 15:32   30.06.2023
Олена Нагорна
ДТП на Клочківській: мотоцикліст намагався обігнати авто і потрапив у лікарню

30 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю мотоцикла. 25-річного водія двоколісного транспорту доправили в лікарню з численними переломами.

Попередньо встановлено, що водій Honda CBR 600F врізався в автомобіль Subaru Legacy під час його обгону, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 15:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня на вулиці Клочківській у Харкові сталася ДТП за участю мотоцикла. 25-річного водія двоколісного транспорту доправили в лікарню з численними переломами.".