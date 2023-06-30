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П’яний безправний водій катався вночі по Харкову, поки не зустрів копів

Суспільство 14:12   30.06.2023
Олена Нагорна
П’яний безправний водій катався вночі по Харкову, поки не зустрів копів

У ніч проти 30 червня патрульні зупинили в Харкові Volkswagen. Водій не тільки пересувався у комендантську годину, але ще й був п’яний і не мав права керувати цією машиною.

Під час огляду на стан сп’яніння на місці Drager показав 3,05 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій не має права керувати цим транспортним засобом.

На кермувальника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Загалом за нічну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння в 11 водіїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 14:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 30 червня патрульні зупинили в Харкові Volkswagen. Водій не тільки пересувався у комендантську годину, але ще й був п’яний і не мав права керувати цією машиною.".