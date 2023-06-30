П’яний безправний водій катався вночі по Харкову, поки не зустрів копів
У ніч проти 30 червня патрульні зупинили в Харкові Volkswagen. Водій не тільки пересувався у комендантську годину, але ще й був п’яний і не мав права керувати цією машиною.
Під час огляду на стан сп’яніння на місці Drager показав 3,05 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій не має права керувати цим транспортним засобом.
На кермувальника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
Загалом за нічну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння в 11 водіїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 14:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 30 червня патрульні зупинили в Харкові Volkswagen. Водій не тільки пересувався у комендантську годину, але ще й був п’яний і не мав права керувати цією машиною.".