Пьяный бесправный водитель катался ночью по Харькову, пока не встретил копов
В ночь на 30 июня патрульные остановили в Харькове Volkswagen. Водитель не только передвигался по городу в комендантский час, но еще и был пьян и не имел права управлять этой машиной.
При осмотре на состояние опьянения на месте Drager показал 3,05 промилле, что более чем в 15 раз превышает допустимую норму, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Во время проверки документов инспекторы установили, что водитель не имеет права управлять этим транспортным средством.
На водителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (управление авто в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.
Всего за ночную смену патрульные обнаружили признаки опьянения у 11 водителей.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 14:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 30 июня патрульные остановили в Харькове Volkswagen. Водитель не только передвигался по городу в комендантский час, но еще и был пьян и не имел права управлять этой машиной.".