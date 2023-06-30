Пьяный бесправный водитель катался ночью по Харькову, пока не встретил копов

В ночь на 30 июня патрульные остановили в Харькове Volkswagen. Водитель не только передвигался по городу в комендантский час, но еще и был пьян и не имел права управлять этой машиной.

При осмотре на состояние опьянения на месте Drager показал 3,05 промилле, что более чем в 15 раз превышает допустимую норму, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Во время проверки документов инспекторы установили, что водитель не имеет права управлять этим транспортным средством.

На водителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (управление авто в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Всего за ночную смену патрульные обнаружили признаки опьянения у 11 водителей.

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