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В Харькове патрульные обнаружили угнанное авто

Происшествия 08:54   30.06.2023
Оксана Горун
В Харькове патрульные обнаружили угнанное авто Фото: Патрульная полиция Харьковщины

В Харькове, во время патрулирования Шевченковского района, полиция нашла «Chevrolet», который разыскивают за незаконное завладение.

«Во время патрулирования Шевченковского района города внимание полицейских привлек припаркованный автомобиль «Chevrolet». Патрульные установили, что автомобиль подпадает под имеющиеся полицейские ориентировки. В ходе проверки VIN номера стало известно, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Согласно имеющимся базам данных, автомобиль находится в розыске за незаконное завладение», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, во время патрулирования Шевченковского района, полиция нашла «Chevrolet», который разыскивают за незаконное завладение".