У Харкові патрульні виявили викрадене авто

У Харкові під час патрулювання Шевченківського району поліція знайшла “Chevrolet”, який розшукують за незаконне заволодіння.

“Під час патрулювання Шевченківського району міста, увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль “Chevrolet”. Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.