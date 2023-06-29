На посту на Харківщині зупинили мотоцикл, який шукають по світу
Мотоцикл BMW, який перебуває в міжнародному розшуку, попався патрульним поліцейським.
“Сьогодні вдень, на стаціонарному посту, патрульні зупинили водія мотоцикла BMW. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки. Дані про цей мотоцикл були відсутні в облікових записах. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі займуться цією справою.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 22:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мотоцикл BMW, який перебуває в міжнародному розшуку, попався патрульним поліцейським".